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Волкер закликав ЄС розглянути посилення санкцій проти Росії

Волкер сказав, що не вірить в те, що початковою метою введення воєнного стану було бажання президента України Петра Порошенка перенести вибори
Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що США і ЄС мають розглянути можливість посилення санкцій проти Росії через інцидент, який стався в Керченській протоці.
Волкер закликав ЄС розглянути посилення санкцій проти Росії Фото: з відкритих джерел

"Після агресії РФ в Керченській протоці відносини з Москвою перебувають на новому рівні. Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а європейці та американці повинні розглянути подальші санкції", - підкреслив Волкер в інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

Також дипломат заявив, що "росіяни повинні звільнити українських моряків та кораблі".

Крім цього, Волкер сказав, що не вірить в те, що початковою метою введення воєнного стану було бажання президента України Петра Порошенка перенести вибори.

"Наскільки я можу судити, воєнний стан не завадить демократичним правам українців", - зазначив він.

Додамо, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) і високий представник Європейського Союзу висловили крайню стурбованість через агресію Росії проти України в Керченській протоці, якій "немає виправдання".

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.

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01 12 2018 10:51
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