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Країни G7 закликали Росію звільнити українських моряків і повернути кораблі

Країни G7 зробили заяву з приводу ескалації в Керченській протоці
Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) і високий представник Європейського Союзу висловили крайню стурбованість через агресію Росії проти України в Керченській протоці, якій "немає виправдання".
Країни G7 закликали Росію звільнити українських моряків і повернути кораблі Фото: Reuters

У заяві наголошується, що захоплення Росією українських військових кораблів і їхніх екіпажів "небезпечно" підвищило напруженість в регіоні. У зв'язку з цим міністри закликали до стриманості і дотримання норм міжнародного права.

"Ми закликаємо Росію звільнити затриманих членів екіпажів і кораблі, а також утримуватися від створення перешкод законному проходу через Керченську протоку", - заявили глави МЗС країн G7.

До G7 входять США, Німеччина, Японія, Велика Британія, Франція, Італія і Канада.

Російські силовики захопили два малі броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь та рейдовий буксир Яни Капу і 24 військовослужбовців ВМС ЗС України 25 листопада в районі Керченської протоки.

Раніше, ЄСПЛ зобов’язав Росію надати всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.

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30 11 2018 18:38
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