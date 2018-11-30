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Мін’юст отримав рішення ЄСПЛ щодо захоплення у полон Росією українських військових

Цю інформацію Уряд РФ має надати до наступного понеділка, 3 грудня
ЄСПЛ зобов’язав Росію надати всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.
Мін’юст отримав рішення ЄСПЛ щодо захоплення у полон Росією українських військових Фото: Крым.Реалии

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, пише "Українська правда".

У відповідь на заяву Уряду України щодо захисту прав моряків, захоплених Російською Федерацією в Керченській протоці, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену, зобов’язав РФ надати інформацію щодо:  захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання;  місця їхнього утримання;  спричинених поранень; наданої медичної допомоги.

Цю інформацію Уряд РФ має надати до наступного понеділка, 3 грудня.

Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.

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30 11 2018 09:19
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