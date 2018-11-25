Українські кораблі затримані в Чорному морі, - ФСБ
"За фактом порушення держкордону РФ військовими українськими судами порушено кримінальну справу - ФСБ", - інформує ТАСС.
"Для зупинки військових українських суден-порушників було застосовано зброю, трьом українським військовослужбовцям надано допомогу - ФСБ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.
Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.
Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".
Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.
Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.
Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.
Унаслідок агресії росіян у Чорному морі поранено шістьох українських військовослужбовців.
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