Українські кораблі затримані в Чорному морі, - ФСБ

Всі три судна ВМС України, які начебто "порушили" кордон Росії, затримані в Чорному морі.

"За фактом порушення держкордону РФ військовими українськими судами порушено кримінальну справу - ФСБ", - інформує ТАСС.

"Для зупинки військових українських суден-порушників було застосовано зброю, трьом українським військовослужбовцям надано допомогу - ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.

Унаслідок агресії росіян у Чорному морі поранено шістьох українських військовослужбовців.