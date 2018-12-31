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Волонтери попросили українців не запускати салюти на Новий рік

"Народ, поважайте ветеранів війни на Донбасі!"
Благодійний фонд "Повернись живим" попросив українців не запускати салюти на Новий рік.
Волонтери попросили українців не запускати салюти на Новий рік Фото: ytimg.com

"Народ, поважайте ветеранів війни на Донбасі! Звуки розривів феєрверку нагадують військовим розриви снарядів. Хлопці ризикували собою на передовій, щоб ми з вами жили і планували майбутнє", - йдеться в Facebook "Повернись живим".

"Спробуйте хоча б на мить уявити те, з чим вони сиділи. Ті, хто пройшов пекло, бачив, як проливається кров, втрачав бойових товаришів і сам був на волосині від смерті. А тепер вони повернулися додому в мирні міста, де не повинно бути звуків, схожих на звуки війни", - заявили волонтери.

Заощаджені на феєрверках кошти волонтери пропонують переказати на допомогу армії.

Також, Київська міська рада продовжила заборону на використання піротехніки у Києві. У столиці не можна запускати феєрверки і салюти.

 
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31 12 2018 14:31
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