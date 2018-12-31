Волонтери попросили українців не запускати салюти на Новий рік
"Народ, поважайте ветеранів війни на Донбасі! Звуки розривів феєрверку нагадують військовим розриви снарядів. Хлопці ризикували собою на передовій, щоб ми з вами жили і планували майбутнє", - йдеться в Facebook "Повернись живим".
"Спробуйте хоча б на мить уявити те, з чим вони сиділи. Ті, хто пройшов пекло, бачив, як проливається кров, втрачав бойових товаришів і сам був на волосині від смерті. А тепер вони повернулися додому в мирні міста, де не повинно бути звуків, схожих на звуки війни", - заявили волонтери.
Заощаджені на феєрверках кошти волонтери пропонують переказати на допомогу армії.
Також, Київська міська рада продовжила заборону на використання піротехніки у Києві. У столиці не можна запускати феєрверки і салюти.
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