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Волонтери стверджують, що Сенцов зник з колонії на Уралі

Двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що в черговій частині їй відмовилися дати інформацію
Українського політв'язня Олега Сенцова немає в колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де його утримували останнім часом.
Волонтери стверджують, що Сенцов зник з колонії на Уралі Фото: radiosvoboda.org

Про це повідомили у волонтерському проекті Поштова служба РосУзника.

"Лист не може бути доставлено, оскільки одержувач не утримується в даній установі", - йдеться у відповіді на лист, який було відправлено до виправної колонії №8 в Лабитнангі через електронну систему Федеральної служби виконання покарань.

Водночас двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що в черговій частині їй відмовилися дати інформацію, а по телефону начальника колонії ніхто не відповідає.

Згодом правозахисниця Тетяна Щур припустила, що він може бути в лікарні.

"Думаю, Олега Сенцова зараз треба пошукати в лікарні. Чому? По аналогії з Кольченком. Після привітання з Новим роком від МЗС України Сашу спочатку відправили на 10 діб в ШИЗО, а потім - в лікарню на обстеження (тепер його вже повернули назад). Можливо, з Олегом сталося те саме. Але це - лише мої припущення. Необхідні запити від офіційних осіб, тому що ні родичам, ні адвокатам відомостей не нададуть. Але і я сама зараз писатиму листи через "ФСВП-лист" в тюремну лікарню ФСВП ЯНАО (Ямало-Ненецького автономного округу - ред.)", - сказала Щур, пише "Укрінформ".

Вона також уточнила, що "Сенцова могли відвезти і в цивільну лікарню, куди возили після прибуття".

13 жовтня стало відомо, що Олега Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

14 лютого Сенцов зробив перший дзвінок зі свого нового місця ув'язнення. Він тривав 3 хвилини.

Нагадаємо, у листопаді адвокат незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова повідомив про погіршення стану здоров'я свого підзахисного

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27 02 2018 18:28
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