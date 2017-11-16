В ув'язненого українця Сенцова погіршився стан здоров'я
Дмитро Дінзе заявив про це в ефірі українського телеканалу "Громадьске ТБ" в середу, 15 листопада.
За словами Дінзе, в умовах суворого клімату у Сенцова загострився ревматизм і почалися проблеми з серцем через тривале переохолодження.
"Він там у холоді перебував, холодні камери, холодні автозаки, поїзд, в якому він їхав, без опалення", - розповів Дінзе. Адвокат сподівається, що найближчим часом його підзахисному призначать лікування.
13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.
Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
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