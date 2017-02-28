Волонтери підозрюють Мінсоцполітики в саботажі оформлення машин для АТО

Кілька десятків волонтерських організацій 28 лютого передали в Кабмін відкритий лист, у якому просять врегулювати проблеми із завезенням в Україну автомобілів для потреб АТО.

За словами волонтера громадської організації "Ініціатива Е+" Валентини Варави, Міністерство соціальної політики зволікає з визнанням вантажів для АТО навіть під час загострення ситуації на фронті, - інформує LB.ua.

"Вісім із десяти машин, які евакуювали військових на Світлодарській дузі, - це машини, передані в АТО волонтерами. І при критично великому дефіциті техніки на фронті процедура визнання вантажів "гуманітарними" займає 2-3 місяці. Чиновники вимагали пояснення і документи, не передбачені законодавством, два тижні поспіль не відбувалися засідання комісії, потім, коли вантажі для АТО нарешті були визнані, співробітники Міністерства соцполітики допустили технічні помилки, через які "паперова тяганина" ще затягнулася на кілька тижнів", - цитує Вараву прес-служба фонду "Повернись живим".

Волонтери скаржаться, що Мінсоцполітики досі не розробило єдиного вичерпного переліку документів для визнання вантажів гуманітарною допомогою.

"На сайті Міністерства опубліковано тільки рекомендований перелік таких документів, який не визначений нормативно і періодично змінюється. Тому все вирішується в "ручному режимі", що призводить до ухвалення чиновниками міністерства вибіркових і суб'єктивних рішень. Відсутність чіткого переліку створює ґрунт для корупції і зловживань", - повідомила зі свого боку співзасновник центру допомоги на Фролівській Оксана Сухорукова.

За словами засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги, зараз ситуація з колісною технікою на передовій доволі критична.

"Особливо після загострення на Світлодарській дузі в грудні минулого року і лютневих подій у районі Авдіївки. Дуже не вистачає маневрених автомобілів для виконання завдань нашої розвідки. І, звичайно, "швидкі" для вивезення поранених і серед військових, і серед цивільних - питання актуальне. Тому від швидкості оформлення дозвільних документів залежить те, як швидко вже проплачені машини поїдуть на фронт рятувати життя і тримати оборону", - пояснив він.

Представники волонтерських організацій вимагають на найближчому засіданні Кабінету Міністрів затвердити чіткий перелік документів, який повинен подаватися громадськими організаціями для визнання вантажу гуманітарним, а також установити строк розгляду цих документів, що не перевищуватиме тиждень.

Також волонтери пропонують створити електронний реєстр гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, волонтери з Координаційного центру оборони і допомоги армії м. Жовті Води вимагають звільнення заарештованих менеджерів "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГХК") Руслана Журило і Юрія Перцева.