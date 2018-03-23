Волинську облдержадміністрацію очолив екс-чиновник МВС Савченко
Про це йдеться на офіційній сторінці президента у Facebook.
Олександр Савченко працював начальником Головного управління, а згодом Департаменту адміністративної служби міліції, потім - Департаменту громадської безпеки МВС України.
З грудня 2007-го по березень 2010-го був заступником міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка.
Згодом працював помічником-консультантом народного депутата України Віктора Развадовського.
З 2014 по 2016 - директор Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії Нафтогаз.
Із січня 2017 року призначений на посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації, працював до листопада.
Має науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Має орден "За заслуги" ІІІ ступеня, має почесне звання "Заслужений юрист України".
Раніше Президент Петро Порошенко призначив першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Сергія Наєва командувачем Об'єднаного оперативного штабу.
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