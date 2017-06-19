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ВРП відсторонила від посади суддю Оболонського райсуду Києва за арешти активістів Євромайдану

До моменту розгляду даного подання суддю відсторонено від посади
Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посади суддю Оболонського районного суду Києва Юлію Бевзенко (Оробець) за арешти активістів Євромайдану.
ВРП відсторонила від посади суддю Оболонського райсуду Києва за арешти активістів Євромайдану Фото: vikka.ua

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на представника євромайданівців, адвоката Романа Маселка.

Він повідомив, що в понеділок друга дисциплінарна палата ВРП прийняла рішення застосувати до Бевзенко дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

До моменту розгляду даного подання суддю відсторонено від посади.

У січні 2014 року Суддя Бевзенко виносила рішення про арешт 2 побитих "Беркутом" активістів, а також позбавляла учасників Автомайдану водійських прав.

Крім того, у вересні 2015 року Суддя відпустила з-під варти і дозволила втекти з країни одному з керівників "тітушок", бійцеві "Оплоту" Таваккулі Рагімову.

Нагадаємо, раніше Вищий адміністративний суд скасував звільнення Верховною Радою за порушення присяги судді Святошинського районного суду Києва Алли Домарацької, яка ухвалювала рішення про арешт активістів Євромайдану.

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19 06 2017 21:23
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