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Вселенський патріархат вирішуватиме українське питання з сестринськими православними церквами

Вселенський патріархат підкреслює, що піклується про збереження єдності православ'я і православних церков у всьому світі
Константинопольський Вселенський патріархат вирішив обговорити і скоординувати дії щодо прохання Української православної церкви (Київського патріархату) та Української автокефальної православної церкви про надання автокефалії для Української православної церкви.
Вселенський патріархат вирішуватиме українське питання з сестринськими православними церквами Фото: patriarchate.org

Про це йдеться в повідомленні Константинопольського патріархату від 22 квітня.

"Святий і Священний Синод під головуванням Вселенського Патріарха Варфоломія завершив своє чергове засідання, яке відбувалося з 19 по 20 квітня. Всі питання порядку денного були розглянуті та обговорені, і прийняті відповідні рішення", – йдеться в офіційному повідомленні Святого і Священного Синоду.

Вселенський патріархат підкреслює, що піклується про збереження єдності православ'я і православних церков у всьому світі, особливо щодо української православної нації, яка отримала християнську віру з Константинополя.

"Як справжня Материнська Церква, вона (Константинопольський патріархат) розглядала питання, що стосуються церковної ситуації в Україні, як це було зроблено на попередніх синодальних сесіях, і, отримавши від церковних і цивільних властей, що представляють мільйони українських православних християн, клопотання про надання автокефалії, вирішила тісно спілкуватися і координувати свої відносини з сестринськими православними церквами щодо цього питання", – йдеться в повідомленні.

Не уточнюється, які будуть подальші кроки щодо прохання.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що "Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві".

Українська Православна Церква вважає звернення президента України та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.

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22 04 2018 23:58
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