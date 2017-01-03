БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВнутрішній валовий продукт в Україні в січні виріс на 5,1%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВВП в січні виріс на 5,1%, - Мінекономрозвитку
Показник січня 2016 року оцінювався в -1,6%
Фото: pro100news.info
Зведений індекс виробництва товарів і послуг у січні 2017 року зріс на 7% порівняно з січнем 2016 року. ВВП в січні виріс на 5,1%, тоді як показник січня 2016 року оцінювався в -1,6%, - йдеться в матеріалах, оприлюднених сьогодні Мністерством економічного розвитку і торгівлі України, інформує "112.ua".
У звіті зазначено, що на позитивні показники значно вплинула критично низька база для порівняння, як то російські транзитні обмеження. Також свій вплив зробило підвищення споживчого попиту на тлі зростання показників мінімальної зарплати.
Нагадаємо, згідно оцінки внутрішнього валового продукту України за четвертий квартал, ВВП України в 2016 році зріс на 1,8%
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 03 2017 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат