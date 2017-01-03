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ВВП в січні виріс на 5,1%, - Мінекономрозвитку

Показник січня 2016 року оцінювався в -1,6%
Внутрішній валовий продукт в Україні в січні виріс на 5,1%.
ВВП в січні виріс на 5,1%, - Мінекономрозвитку Фото: pro100news.info

Зведений індекс виробництва товарів і послуг у січні 2017 року зріс на 7% порівняно з січнем 2016 року. ВВП в січні виріс на 5,1%, тоді як показник січня 2016 року оцінювався в -1,6%, - йдеться в матеріалах, оприлюднених сьогодні Мністерством економічного розвитку і торгівлі України, інформує "112.ua".

У звіті зазначено, що на позитивні показники значно вплинула критично низька база для порівняння, як то російські транзитні обмеження. Також свій вплив зробило підвищення споживчого попиту на тлі зростання показників мінімальної зарплати.

Нагадаємо, згідно оцінки внутрішнього валового продукту України за четвертий квартал, ВВП України в 2016 році зріс на 1,8%

 
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01 03 2017 17:57
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