Вибори президента в 2019 році обійдуться майже в 2 млрд гривень, - ЦВК
Про це йдеться у відповіді ЦВК на запит Українських Новин.
"Відповідно до вимог Конституції України та Закону України "Про вибори Президента України" в 2019 році відбудуться чергові вибори Президента України для організації підготовки та проведення яких, за орієнтовними розрахунками Центральної виборчої комісії, обсяг витрат становить 1 948 300 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, для проведення першого туру виборів необхідно 1 млрд 330 млн 300 тис. гривень, а другого - 618 млн гривень.
Згідно із законодавством, чергові вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року.
При цьому 27 жовтня 2019 року мають також пройти чергові вибори Верховної Ради.
Нагадаємо, раніше було затверджено кошторис на функціонування Державного реєстру виборців в сумі 31,4 млн гривень в 2017 році.
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