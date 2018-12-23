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Вибори в ОТГ: Зубко розповів, де явка була найвищою

"Станом на 19.00 явка по Україні на перші вибори в ОТГ найвища у громадах Житомирщині"
Житомирська область стала лідером за кількістю виборців, які взяли участь у перших виборах в об'єднаних територіальних громадах.
Вибори в ОТГ: Зубко розповів, де явка була найвищою Фото: slovoidilo.ua

Про це у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

"Станом на 19.00 явка по Україні на перші вибори в ОТГ найвища у громадах Житомирщині. В 6 ОТГ, де проходять перші вибори, явка: Гришковецька селищна ОТГ Бердичівського р-ну 52,56%, Швайківська сільська ОТГ Бердичівського р-ну 59,53%, Райгородоцька сільська ОТГ Бердичівського р-ну - 57,89%, Вчорайшенська сільська ОТГ Ружинського р-ну - 56%, Чуднівська міська ОТГ Чуднівського р-ну - 48,88%, Вільшанська сільська ОТГ Чуднівського р-ну - 46,2%", - написав Зубко.

Нагадаємо, на 23 грудня Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори в 78 об'єднаних територіальних громадах по всій Україні. До складу цих 78 ОТГ увійшли 345 місцевих рад: міських - 9, селищних - 19 і сільських - 317.

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23 12 2018 21:24
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