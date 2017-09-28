Виховательку табору "Вікторія" звільнили з-під варти, - ВІДЕО На поруки Наталію взяв народний депутат Мустафа Найєм

Арештовану виховательку табору "Вікторія" Наталію Янчик, звільнили з-під варти на поруки в залі Апеляційного суду Одеської області після оголошення рішення по апеляційній скарзі.

Фото: Мустафа Найєм / Facebook

Раніше, Наталію Янчик узяли під варту на два місяці без права застави. Їй закидали порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило виникнення пожежі, загибель людей і майнову шкоду в особливо великих розмірах. Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).

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