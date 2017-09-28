CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАрештовану виховательку табору "Вікторія" Наталію Янчик, звільнили з-під варти на поруки в залі Апеляційного суду Одеської області після оголошення рішення по апеляційній скарзі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виховательку табору "Вікторія" звільнили з-під варти, - ВІДЕО
На поруки Наталію взяв народний депутат Мустафа Найєм
Фото: Мустафа Найєм / Facebook
Раніше, Наталію Янчик узяли під варту на два місяці без права застави.
Їй закидали порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило виникнення пожежі, загибель людей і майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, що Одеська місцева прокуратура № 1 спільно з органами поліціі повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни).
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28 09 2017 16:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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