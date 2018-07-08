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Винищувач іспанських ВПС помилково вистрілив бойовою ракетою у небі над Естонією

Траєкторія польоту ракети, її місце розташування і стан зараз уточнюються, військові приступили до її пошуку
У вівторок 7 серпня на півдні Естонії винищувач ВПС Іспанії Eurofighter під час польоту помилково запустив бойову ракету класу "повітря-повітря".
Винищувач іспанських ВПС помилково вистрілив бойовою ракетою у небі над Естонією Фото: blogbeforeflight.net

У ракети активовано режим саморуйнування, який при помилковому запуску забезпечує її знищення в повітрі, але не можна виключати, що снаряд приземлився на землю, повідомляє портал ERR з посиланням на прес-службу Сил оборони Естонії.

Тих, хто знайде ракету або її компоненти, Сили оборони просять ні в якому разі не чіпати небезпечну знахідку, а відійти від неї і негайно повідомити про неї ВПС Естонії.

Останнє передбачуване місце розташування ракети знаходилося в 40 кілометрах на північ від міста Тарту.

Довжина ракети AMRAAM, яку випустив іспанський екіпаж під час навчального польоту, становить 3,7 метра, діаметр - 18 см.

Нагадаємо, що міністри оборони дев'яти країн ЄС включно з Великобританією підписали угоду про формування спільних Європейських сил військового реагування. До групи належать Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Естонія, Іспанія і Португалія.

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07 08 2018 22:20
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