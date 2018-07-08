Винищувач іспанських ВПС помилково вистрілив бойовою ракетою у небі над Естонією
У ракети активовано режим саморуйнування, який при помилковому запуску забезпечує її знищення в повітрі, але не можна виключати, що снаряд приземлився на землю, повідомляє портал ERR з посиланням на прес-службу Сил оборони Естонії.
Тих, хто знайде ракету або її компоненти, Сили оборони просять ні в якому разі не чіпати небезпечну знахідку, а відійти від неї і негайно повідомити про неї ВПС Естонії.
Останнє передбачуване місце розташування ракети знаходилося в 40 кілометрах на північ від міста Тарту.
Довжина ракети AMRAAM, яку випустив іспанський екіпаж під час навчального польоту, становить 3,7 метра, діаметр - 18 см.
Нагадаємо, що міністри оборони дев'яти країн ЄС включно з Великобританією підписали угоду про формування спільних Європейських сил військового реагування. До групи належать Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Естонія, Іспанія і Португалія.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро