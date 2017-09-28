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Вирок Умерову: в ПАРЄ засудили рішення суду окупованого Криму

Представник асамблеї назвав ситуацію на півострові неприйнятною
Доповідач Комітету з моніторингу щодо України в ПАРЄ Аксель Фішер рішуче засудив вирок РФ заступнику голови кримськотатарського Меджлісу Ільмі Умерову.
Вирок Умерову: в ПАРЄ засудили рішення суду окупованого Криму Фото: assembly.coe.int

"Це неприйнятно, що російська влада переслідує та затримує громадян України за їх протидію незаконному приєднанню Криму Російською Федерацією, тому я закликаю російський уряд негайно і беззаперечно звільнити пана Умерова", - заявив Фішер (глава групи ЄНП), повідомляється на сайті ПАРЄ.

Раніше посольство Великої Британії в Україні закликало Росію негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на анексованому Кримському півострові.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

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28 09 2017 13:30
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