Вирок Умерову: в ПАРЄ засудили рішення суду окупованого Криму

Доповідач Комітету з моніторингу щодо України в ПАРЄ Аксель Фішер рішуче засудив вирок РФ заступнику голови кримськотатарського Меджлісу Ільмі Умерову.

"Це неприйнятно, що російська влада переслідує та затримує громадян України за їх протидію незаконному приєднанню Криму Російською Федерацією, тому я закликаю російський уряд негайно і беззаперечно звільнити пана Умерова", - заявив Фішер (глава групи ЄНП), повідомляється на сайті ПАРЄ.

Раніше посольство Великої Британії в Україні закликало Росію негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на анексованому Кримському півострові.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.