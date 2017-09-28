Вирок Умерову: в ПАРЄ засудили рішення суду окупованого Криму
"Це неприйнятно, що російська влада переслідує та затримує громадян України за їх протидію незаконному приєднанню Криму Російською Федерацією, тому я закликаю російський уряд негайно і беззаперечно звільнити пана Умерова", - заявив Фішер (глава групи ЄНП), повідомляється на сайті ПАРЄ.
Раніше посольство Великої Британії в Україні закликало Росію негайно звільнити всіх затриманих і ув’язнених у зв’язку з їхньою незгодою з діями російської влади на анексованому Кримському півострові.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у середу, 27 вересня, виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова. Йому присудили покарання у вигляді двох років колонії-поселення.
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