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Вища рада правосуддя визнала закон про антикорупційні суди недоцільним

Законопроект №6011 ініціювали народні депутати Єгор Соболєв, Оксана Сироїд, Іван Крулько, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук
Вища рада правосуддя вважає проект закону "Про антикорупційні суди" неконституційним, а його ухвалення парламентом – недоцільним.
Вища рада правосуддя визнала закон про антикорупційні суди недоцільним Фото: adm.te.court.gov.ua

На засіданні 9 березня Вища рада правосуддя затвердила відповідний консультативний висновок, який спрямує Верховній Раді, - інформує "Українська правда".

Законопроект №6011 ініціювали народні депутати Єгор Соболєв, Оксана Сироїд, Іван Крулько, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук.

Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів.

Доповідач ВРП Вадим Беляневич повідомив, що законопроект "Про антикорупційні суди" опрацювала робоча група:

"Надали висновки Вища кваліфікаційна комісія суддів України – в частині, що стосується процедур добору суддів, Державна судова адміністрація України – щодо матеріально-технічного забезпечення роботи суду, Рада суддів України – стосовно питань, пов’язаних із суддівським самоврядуванням. Результатом цієї спільної роботи став проект висновку, в якому відображено всі пропозиції та зауваження, що надходили до законопроекту".

Як відомо, громадськість вимагала створення системи антикорупційних судів, які б розглядали справи чиновників, яких антикорупційні органи підозрюють у корупції.

Зазначимо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.

 
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10 03 2017 11:19
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