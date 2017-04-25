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Вища рада правосуддя звільнила суддю, який мав розглядати справу Януковича

Суддя Камбулов має право подати у відставку, так як його стаж на посаді судді становить понад 20 років
Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова, призначеного для розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича.
Вища рада правосуддя звільнила суддю, який мав розглядати справу Януковича Фото: rbc.ua

"Звільнити Камбулова Дмитра Геннадійовича в зв'язку з поданням заяви про відставку", - оголосив рішення ради голова ВРП Ігор Бенедисюк, інформують "Українські Новини".

Доповідач з цього питання Тетяна Малашенкова зазначила, що суддя Камбулов має право подати у відставку, так як його стаж на посаді судді становить понад 20 років.

Таким чином, з 25 квітня Камбулов звільнений з посади судді. Щодо Дев'ятка 16 травня дисциплінарна палата ВРП розгляне питання його звільнення.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

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