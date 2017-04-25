Вища рада правосуддя звільнила суддю, який мав розглядати справу Януковича
"Звільнити Камбулова Дмитра Геннадійовича в зв'язку з поданням заяви про відставку", - оголосив рішення ради голова ВРП Ігор Бенедисюк, інформують "Українські Новини".
Доповідач з цього питання Тетяна Малашенкова зазначила, що суддя Камбулов має право подати у відставку, так як його стаж на посаді судді становить понад 20 років.
Таким чином, з 25 квітня Камбулов звільнений з посади судді. Щодо Дев'ятка 16 травня дисциплінарна палата ВРП розгляне питання його звільнення.
Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.
Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
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