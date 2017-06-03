Вищий адмінсуд відмовився повертати посаду судді Царевич

Вона була звільнена у вересні минулого року

Вищий адміністративний суд 6 березня відмовив у поновленні на посаді колишній судді Печерського районного суду Києва Оксані Царевич.

"Вищий адміністративний суд України сьогодні відмовив у задоволенні позову О. Царевич", - повідомила прес-секретар Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко, інформують"Українські новини".

Подробиць судового рішення не вказано.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко звільнив суддю Печерського райсуду Оксану Царевич, яка переслідувала учасників Автомайдану. Дії судді Царевич при розгляді десяти справ щодо водіїв-учасників акцій протестів в період з листопада 2013 року носять упереджений характер. Сутність таких дій доводить порушення суддею засад правосуддя, зокрема верховенства права, незабезпечення права на справедливий суд, неповагу до прав і свобод людини.

Вища рада юстиції вважає, що зазначені обставини свідчать про недотримання суддею Царевич присяги судді, яка зобов’язує суддю об’єктивно, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді.

Наступного дня вона оскаржила це рішення у Вищому адмінсуді, але потім відкликала позов.

15 вересня Вища рада юстиції схвалила звільнення за порушення присяги судді Печерського райсуду м.Києва Оксани Царевич на 4 серпня.

Додамо, що в березні 2015 року Вища кваліфікаційна комісія відсторонила Оксану Царевич та двох її колег від займаних посад строком на два місяці.