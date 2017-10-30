Висновки "Венеціанки" щодо закону про освіту оприлюднять орієнтовно 11 грудня
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНІАН.
"Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії Венеційської комісії в грудні. Орієнтовно, вони мають бути оприлюднені 11 грудня", - зазначила вона.
Водночас Гриневич відкидає вірогідність того, що рекомендації Комісії можуть суперечити інтересам України.
"Думаю, такого не станеться. Ми спілкуватимемось з експертами, пояснюватимемо, що ми запобігаємо дискримінації дітей, які навчаються у школах нацменшин", - підкреслила міністр.
"Ми написали нашу аргументацію до Комісії, чому саме така стаття і чому ми вважаємо, що ми не порушуємо наших міжнародних зобов’язань, не порушуємо Конституцію України", – зауважила Гриневич.
Вона також зазначила, що завтра, 31 жовтня, проведе переговори із шістьма експертами Венеціанської комісії.
"Ми будемо спілкуватися про всі нюанси, і наші аргументи щодо статті про мову освіти. Я буду готова відповідати на питання експертів", - наголосила міністр.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.
5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.
Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків