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Висновки "Венеціанки" щодо закону про освіту оприлюднять орієнтовно 11 грудня

Гриневич відкидає вірогідність того, що рекомендації Комісії можуть суперечити інтересам України
Висновок Венеціанської комісії щодо закону України "Про освіту" має бути оприлюднений орієнтовно 11 грудня.
Висновки "Венеціанки" щодо закону про освіту оприлюднять орієнтовно 11 грудня Фото: mon.gov.ua

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНІАН.

"Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії Венеційської комісії в грудні. Орієнтовно, вони мають бути оприлюднені 11 грудня", - зазначила вона.

Водночас Гриневич відкидає вірогідність того, що рекомендації Комісії можуть суперечити інтересам України.

"Думаю, такого не станеться. Ми спілкуватимемось з експертами, пояснюватимемо, що ми запобігаємо дискримінації дітей, які навчаються у школах нацменшин", - підкреслила міністр.

"Ми написали нашу аргументацію до Комісії, чому саме така стаття і чому ми вважаємо, що ми не порушуємо наших міжнародних зобов’язань, не порушуємо Конституцію України", – зауважила Гриневич.

Вона також зазначила, що завтра, 31 жовтня, проведе переговори із шістьма експертами Венеціанської комісії.

"Ми будемо спілкуватися про всі нюанси, і наші аргументи щодо статті про мову освіти. Я буду готова відповідати на питання експертів", - наголосила міністр.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.

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30 10 2017 21:19
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