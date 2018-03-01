Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Визволені з полону на Донбасі заручники проходять спецперевірку СБУ

14 з 73 звільнених українців підозрюються у дезертирстві
Визволені 27 грудня з полону українці проходять спеціальну перевірку Служби безпеки України
Визволені з полону на Донбасі заручники проходять спецперевірку СБУ Фото: ukrinform.ua

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі каналу "112 Україна".

Він зазначив, що усі звільнені ставляться до процедури з розумінням.

"Абсолютно всі звільнені проходять спеціальну перевірку Служби безпеки України. Люди до цього нормально ставляться. Є, це вже не таємниця, і серед військовослужбовців, і серед цивільних, люди, до яких є низка запитань у наших правоохоронців. Але я в цьому не вбачаю ніякого великого гріха", — сказав Тука.

Раніше радник президента Юрій Бірюков заявив, що 14 з 73 звільнених українців підозрюються у дезертирстві і не отримають матеріальну допомогу до остаточного рішення суду.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2018 20:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.