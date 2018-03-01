Визволені з полону на Донбасі заручники проходять спецперевірку СБУ
Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі каналу "112 Україна".
Він зазначив, що усі звільнені ставляться до процедури з розумінням.
"Абсолютно всі звільнені проходять спеціальну перевірку Служби безпеки України. Люди до цього нормально ставляться. Є, це вже не таємниця, і серед військовослужбовців, і серед цивільних, люди, до яких є низка запитань у наших правоохоронців. Але я в цьому не вбачаю ніякого великого гріха", — сказав Тука.
Раніше радник президента Юрій Бірюков заявив, що 14 з 73 звільнених українців підозрюються у дезертирстві і не отримають матеріальну допомогу до остаточного рішення суду.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
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