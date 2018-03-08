СПОРТ НОВИНИМіжнародна асоціація боксу (WBA) визнала Олександра Усика боксером липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
WBA визнала Усика найкращим боксером місяця
Нещодавно Олександр також отримав звання суперчемпіона WBO
Олександр Усик: Фото: zimbio.com
Про це повідомляє прес-служба організації.
Фото: wbaboxing.com
Як відомо, Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.
Додамо, що Олександр також отримав звання суперчемпіона WBO. Володарем пояса WBO в суперважкій вазі є британець Ентоні Джошуа, який торік переміг Володимира Кличка.
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03 08 2018 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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