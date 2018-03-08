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WBA визнала Усика найкращим боксером місяця

Нещодавно Олександр також отримав звання суперчемпіона WBO
Міжнародна асоціація боксу (WBA) визнала Олександра Усика боксером липня.
WBA визнала Усика найкращим боксером місяця Олександр Усик: Фото: zimbio.com

Про це повідомляє прес-служба організації.


Фото: wbaboxing.com

Як відомо, Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Додамо, що Олександр також отримав звання суперчемпіона WBO. Володарем пояса WBO в суперважкій вазі є британець Ентоні Джошуа, який торік переміг Володимира Кличка.

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03 08 2018 15:37
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