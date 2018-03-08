WBA визнала Усика найкращим боксером місяця Нещодавно Олександр також отримав звання суперчемпіона WBO

Міжнародна асоціація боксу (WBA) визнала Олександра Усика боксером липня.

Олександр Усик: Фото: zimbio.com

Про це повідомляє прес-служба організації.

Фото: wbaboxing.com Як відомо, Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Додамо, що Олександр також отримав звання суперчемпіона WBO. Володарем пояса WBO в суперважкій вазі є британець Ентоні Джошуа, який торік переміг Володимира Кличка.

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