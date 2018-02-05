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Wizz Air запустив новий авіарейс Львів-Лондон

Вартість квитка стартує від 659 гривень
Угорська авіакомпанія Wizz Air у вівторок, 1 травня, відновила прямий рейс за маршрутом Львів-Лондон.
Wizz Air запустив новий авіарейс Львів-Лондон Фото: avianews.com

"У 2008-2009 роках Wizz Air вже здійснював рейс до Лондона. Але, оскільки завантаженість його була дуже низькою, цей рейс закрився. А ось нинішні показники говорять, що він має дуже хороші перспективи. Сьогодні у нас фактично 100% завантаження - 173 пасажира з 180 місць на приліт. Так само і на відліт - 179 пасажирів", - зазначила генеральний директор Міжнародного аеропорту "Львів" Тетяна Романовська, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Літаки зі Львова до Лондона відправлятимуться три рази на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах. Вартість квитка стартує від 659 гривень. Крім Лондона, зараз Wizz Air виконує рейси зі Львова до Вроцлава, Берліна, Гданська, Катовіце, Дортмунда.

У цілому в травні Wizz Air буде виконувати зі Львова 15 рейсів на тиждень, а з червня їх стане вже 19.

Нагадаємо, що угорський лоукостер Wizz Air відкриє три нові маршрути з Києва в країни Європи.

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