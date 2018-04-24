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Ягланд: Мене жахає можливість виключення Росії з Ради Європи

Виключення держави-члена РЄ можуть ухвалювати лише Комітет міністрів РЄ
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд залишається прихильним до ідеї збереження Росії в складі Ради Європи, попри поточні проблеми із цією країною.
Ягланд: Мене жахає можливість виключення Росії з Ради Європи Торбйорн Ягланд. Фото: coe.int

"Я залишаюся прихильним до збереження Росії в РЄ", -  повідомив у відповідях на запитання депутатів у Страсбурзі під час сесії ПАРЄ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ягланд окремо наголосив, що рішення про виключення держави-члена РЄ можуть ухвалювати лише Комітет міністрів РЄ. "Країна-член залишається тут (в складі організації), доки країни-члени не ухвалять протилежного рішення", - додав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, генсек наголосив, що особисто він виступає проти виключення Росії з РЄ, оскільки організація працює "не для країн, а для людей".

"Європейський суд з прав людини важливий для громадян Російської Федерації... Мене жахає можливість того, що росіяни випадуть з-під дії Європейської конвенції", - заявив він.

Водночас, Ягланд заявив, що годується до певних "жорстких дій" через несплату Росією свого внеску до бюджету РЄ. "Повністю неприйнятно те, що Росія робить, коли не виплачує свій внесок до бюджету", - заявив він, не уточнивши сутність запланованих дій для вирішення цієї проблеми.

30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.

Зазначимо, уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.

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24 04 2018 17:58
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