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Спецтрибунал щодо росії можна створити через Раду Європи – член Венеційської комісії Жалімас

29 вересня 2023, 17:57
Спецтрибунал щодо росії можна створити через Раду Європи – член Венеційської комісії Жалімас
Фото: прес-служба МЗС
Проте, на думку Жалімаса, найлогічніший шлях - це створення спецтрибуналу через договір України з Генасамблеєю ООН.

Спеціальний трибунал щодо росії можна створити через Раду Європи.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу член Венеційської комісії від Литви Дайнюс Жалімас.

"Існує ще варіант створення спецтрибуналу через Раду Європи, яка може підтримати його заснування шляхом угоди з Україною чи між усіма членами Ради Європи. Тоді трибунал був би формально регіональним, але водночас міжнародним. Таким чином європейські країни могли б показати свій інтерес у створенні трибуналу з засудження агресії, яка відбувається в Європі", - зазначив він.

Проте, на думку Жалімаса, найлогічніший шлях - це створення спецтрибуналу через договір України з Генасамблеєю ООН. 

Це дає змогу судити злочинців за міжнародним правом. І це перевага міжнародного трибуналу, створеного на основі підтримки Генасамблеї ООН", - говорить він.

На його думку, модель так званого інтернаціоналізованого Спецтрибуналу на основі українського законодавства, яку наразі підтримують низка держав, не є доцільною, і не лише через імунітет путіна.

"Ця модель ніби демонструє, що для міжнародного співтовариства агресія росії якось не дуже важлива. Я маю на увазі, коли всі визнають, що це злочин проти всієї міжнародної спільноти, то логічно було б засуджувати не за українським законодавством, а за міжнародним правом. Тоді і проблем з імунітетом путіна не було б. Але є держави, які підтримують інтернаціоналізований трибунал, бо думають, що це легше зробити", - сказав він. 

Рада Європивійна в Україніросія окупантиспецтрибунал

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