Янукович, Арбузов і Курченко домовилися про стратегію проти ГПУ, – Єнін
Про це заявляє заступник генпрокурора Євген Єнін, пише "Українська правда".
"За наявною в Генпрокуратурі інформацією на території РФ проведено зустріч представників Януковича В.Ф., Арбузова С.Г. і Курченка С.В. щодо шляхів протидії суттєвому прогресу розслідувань ГПУ злочинної діяльності попереднього режиму часів Януковича", – пише він у вівторок у Facebook.
За словами Єніна, втікачі узгодили кроки щодо дискредитації прогресу розслідування у справах щодо UMH-холдингу, "бурових вишок", спецконфіскації шляхом інформаційних вбросів через низку підконтрольних ЗМІ.
"На даний час розслідування вийшло на "святу святих" - операції з коррахунками українських банків в європейських та інших країнах та легалізацію викрадених бюджетних коштів та інших активів, здобутих злочинним шляхом", – стверджує заступник Луценка.
"Попри це Генпрокуратура сподівається спільно з нашими міжнародними партнерами досягти подальших суттєвих результатів в повернення активів до бюджету України в цьому році", – резюмує Єнін.
Нагадаємо, у грудні 2017-го голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що в розшуку у справах Євромайдану, які веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, перебуває 91 особа, розслідується понад 100 кримінальних проваджень.
Також у грудні генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що слідства по основним справам Майдану, виконавцям і організаторам завершені на 80%.
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