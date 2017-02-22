Янукович закликає провести референдум щодо статусу Донбасу

Він вважає, що в разі "невиконання українською владою мінських угод, необхідно ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу"

Колишній президент України Віктор Янукович написав лист, адресований світовим лідерам.

Текст є у розпорядженні російського агентства "РИА Новости", - інформує "112.ua".

У ньому побіжний президент звернувся до президентів Росії, США, Німеччини і Франції Володимиру Путіну, Дональду Трампу, Франка-Вальтера Штайнмайеру і Франсуа Олланду, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Польщі Анджею Дуді, голові ПАРЄ Педро Аграмунту, генсеку Ради Європи Турбйорну Ягланду і голові Європарламенту Антоніо Таяні.

Янукович заявив, що "у разі невиконання нинішньою українською владою мінських угод, необхідно ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу".

Крім того, він закликає включити "переговори в рамках нормандського формату представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу".

Екс-президента також запропонував "ініціювати створення спеціальної комісії Ради Європи для проведення моніторингу розслідувань злочинів, скоєних на Майдані".

"Зі свого боку я гарантую надання всієї посильної допомоги у цьому розслідуванні, як вже не раз пропонував це нинішній владі в Україні. У мене є додаткові відомості та докази, що дозволяють встановити реальних організаторів масових вбивств на Майдані. Враховуючи небажання нинішньої влади провести об'єктивне розслідування, я готовий надати цю інформацію незалежної Спеціальної Комісії Ради Європи", — зазначив він.

Зазначимо, керівництво Організації з безпеки та співпраці в Європі офіційно засудило рішення Росії визнавати деякі "документи", що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".