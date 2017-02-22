Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Янукович закликає провести референдум щодо статусу Донбасу

Він вважає, що в разі "невиконання українською владою мінських угод, необхідно ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу"
Колишній президент України Віктор Янукович написав лист, адресований світовим лідерам.
Янукович закликає провести референдум щодо статусу Донбасу Фото:tass

Текст є у розпорядженні російського агентства "РИА Новости", - інформує "112.ua".

У ньому побіжний президент звернувся до президентів Росії, США, Німеччини і Франції Володимиру Путіну, Дональду Трампу, Франка-Вальтера Штайнмайеру і Франсуа Олланду, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Польщі Анджею Дуді, голові ПАРЄ Педро Аграмунту, генсеку Ради Європи Турбйорну Ягланду і голові Європарламенту Антоніо Таяні.

Янукович заявив, що "у разі невиконання нинішньою українською владою мінських угод, необхідно ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу".

Крім того, він закликає включити "переговори в рамках нормандського формату представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу".

Екс-президента також запропонував "ініціювати створення спеціальної комісії Ради Європи для проведення моніторингу розслідувань злочинів, скоєних на Майдані".

"Зі свого боку я гарантую надання всієї посильної допомоги у цьому розслідуванні, як вже не раз пропонував це нинішній владі в Україні. У мене є додаткові відомості та докази, що дозволяють встановити реальних організаторів масових вбивств на Майдані. Враховуючи небажання нинішньої влади провести об'єктивне розслідування, я готовий надати цю інформацію незалежної Спеціальної Комісії Ради Європи", — зазначив він.

Зазначимо, керівництво Організації з безпеки та співпраці в Європі офіційно засудило рішення Росії визнавати деякі "документи", що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2017 10:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat