Янукович закликає провести референдум щодо статусу Донбасу
Текст є у розпорядженні російського агентства "РИА Новости", - інформує "112.ua".
У ньому побіжний президент звернувся до президентів Росії, США, Німеччини і Франції Володимиру Путіну, Дональду Трампу, Франка-Вальтера Штайнмайеру і Франсуа Олланду, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Польщі Анджею Дуді, голові ПАРЄ Педро Аграмунту, генсеку Ради Європи Турбйорну Ягланду і голові Європарламенту Антоніо Таяні.
Янукович заявив, що "у разі невиконання нинішньою українською владою мінських угод, необхідно ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу".
Крім того, він закликає включити "переговори в рамках нормандського формату представників протестуючої сторони, що представляє народ Донбасу".
Екс-президента також запропонував "ініціювати створення спеціальної комісії Ради Європи для проведення моніторингу розслідувань злочинів, скоєних на Майдані".
"Зі свого боку я гарантую надання всієї посильної допомоги у цьому розслідуванні, як вже не раз пропонував це нинішній владі в Україні. У мене є додаткові відомості та докази, що дозволяють встановити реальних організаторів масових вбивств на Майдані. Враховуючи небажання нинішньої влади провести об'єктивне розслідування, я готовий надати цю інформацію незалежної Спеціальної Комісії Ради Європи", — зазначив він.
Зазначимо, керівництво Організації з безпеки та співпраці в Європі офіційно засудило рішення Росії визнавати деякі "документи", що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу.
Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану