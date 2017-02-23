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Японія направила офіційний протест через розміщення Росією військ на Курильських островах

В уряді Японії уважно стежать за діями Росії
Влада Японії висловила Росії офіційний протест через її плани розмістити на спірних Курильських островах додаткову військову дивізію.
Японія направила офіційний протест через розміщення Росією військ на Курильських островах Фото: Shutterstock.com

Відповідну заяву на прес-конференції зробив генеральний секретар японського кабміну Йосіхіде Суга.

За його словами, такі дії РФ ведуть до погіршення відносин між двома країнами, які вдалося налагодити після Другої світової війни, повідомляє Reuters.

Він підкреслив, що уряд уважно стежить за діями Росії та ретельно аналізує отриману інформацію.

"Зміцнення російських військ на островах є неприйнятним з позиції Японії і викликає відчуття прикрості, оскільки ми вважаємо ці острови своєю територією", - сказав він.

Раніше уряд Японії направив у МЗС Російської Федерації ноту протесту у зв'язку з рішенням Москви дати назву п'яти нежилих островів Курильської гряди.

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23 02 2017 13:14
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