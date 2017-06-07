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Японія потерпає від масштабної повені, - ВІДЕО

Частина жителів виявилися заблокованими водою
Через масштабну повінь в Японії зникли щонайменше 15 людей, а півмільйона – отримали попередження про евакуацію. Стихія вирує на західному узбережжі країни.
Японія потерпає від масштабної повені, - ВІДЕО Фото: АР

Сильні зливи не вщухають уже ltкілька днів. Для боротьби з наслідками залучили близько 7 тисяч військових, поліцейських та рятувальників. Крім цього, напоготові 40 вертольотів.

"Ситуація є дуже серйозною. За дорученням прем'єр-міністра Сіндзо Абе ми зосереджені на порятунку людей. На острові Кюсю склалася "надзвичайна ситуація". Ще раз ми просимо поліцію, пожежників і берегову охорону робити все можливе, щоб врятувати життя", – заявив віце-прем'єр Японії Таро Асо, повідомляє Japantimes.

На острові Кюсю від негоди пошкоджена інфраструктура, дороги і багато житлових будинків. Частина жителів виявилися заблокованими водою. Метеорологи попереджають про можливе погіршення ситуації через продовження злив аж до п'ятниці включно.

Нагадаємо, що в четвер, 29 червня, на столицю Німеччини Берлін обрушилися сильні дощі. Стихія, що розбушувалася привела до підтоплення частини станцій метро, ​​а на двох гілках берлінської підземки рух зупинився повністю.

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06 07 2017 12:56
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