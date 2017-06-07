Японія потерпає від масштабної повені, - ВІДЕО
Сильні зливи не вщухають уже ltкілька днів. Для боротьби з наслідками залучили близько 7 тисяч військових, поліцейських та рятувальників. Крім цього, напоготові 40 вертольотів.
"Ситуація є дуже серйозною. За дорученням прем'єр-міністра Сіндзо Абе ми зосереджені на порятунку людей. На острові Кюсю склалася "надзвичайна ситуація". Ще раз ми просимо поліцію, пожежників і берегову охорону робити все можливе, щоб врятувати життя", – заявив віце-прем'єр Японії Таро Асо, повідомляє Japantimes.
На острові Кюсю від негоди пошкоджена інфраструктура, дороги і багато житлових будинків. Частина жителів виявилися заблокованими водою. Метеорологи попереджають про можливе погіршення ситуації через продовження злив аж до п'ятниці включно.
Нагадаємо, що в четвер, 29 червня, на столицю Німеччини Берлін обрушилися сильні дощі. Стихія, що розбушувалася привела до підтоплення частини станцій метро, а на двох гілках берлінської підземки рух зупинився повністю.
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