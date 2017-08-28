Ярмоленко перейшов з "Динамо" у дортмундську "Боруссію"

Він підписав 4-річний контракт до 2021 року

Провідний гравець київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко перейшов в "Боруссію" з Дортмунда (Німеччина).

Ярмоленко буде грати в "Боруссії" під номером 9, повідомляє німецький клуб на своїй сторінці у Facebook.

Український півзахисник, судячи з усього, має замінити Усмана Дембеле, який минулого тижня перейшов в "Барселону" за 105 млн євро.

Вартість трансферу Ярмоленка, за даними ЗМІ, - 25 млн євро.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс сподівається, що, як і Андрій Шевченко, Ярмоленко колись повернеться в "Динамо".

"Прихід такого футболіста - це знахідка для клубу з будь-яким нагородних списком, в тому числі і з тим, яким має в своєму розпорядженні дортмундська "Боруссія". Однак, в такій же мірі це пам'ятний момент і в історії київського "Динамо", яке, впевнений, не прощається з Андрієм Ярмоленком, чиє ім'я відтепер в ряду великих наших вихованців, а лише розлучається на час", - йдеться в його заяві.

Нагадаємо, що у 2016 році в останній день трансферного вікна у київського "Динамо" була пропозиція від англійського "Евертона" щодо трансферу Ярмоленка, але президент клубу Ігор Суркіс не став продавати лідера команди, пояснюючи це тим, що англійці зробили пропозицію всього за годину до закриття трансферного вікна.

До слова, Андрій Ярмоленко з 15-ма забитими м'ячами став найкращим бомбардиром турніру Ліга Парі-Матч сезону 2016/17.

За дев'ять років виступів у складі ФК "Динамо" Ярмоленко тричі ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка України і двічі володарем Суперкубка України, регулярно викликався в національну збірну України.