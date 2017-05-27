Ярославський придбав найбільше підприємство з видобутку залізної руди

Компанія BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, що входить до групи DCH Олександра Ярославського, придбала підприємство EVRAZ Sukha Balka, яке спеціалізується на видобутку залізної руди.

У структуру комбінату входять дві шахти - "Ювілейна" і шахта ім. Фрунзе. У минулому році компанією було реалізовано понад 2,5 млн тонн аглоруди, йдеться в прес-релізі підприємства.

Сума угоди склала 110 млн доларів, що можна порівняти з рівнем оборотного капіталу і боргу залізорудної підприємства.

Варто відзначити, що на початку травня, в Кривому Розі шахтарі рудника ПрАТ "Євраз-Суха Балка" страйкували, вимагаючи підвищення зарплати.

Зокрема, адміністрація "Євраз Суха Балка" пообіцяла протестуючим з 1 травня підвищити зарплати на 12%, проте гірники погоджуються на не менше 20% і подальше поетапне підвищення на 30% до серпня. У підсумку гірники домоглися підвищення на 20% з 1 червня.

Рудник "Євраз Суха Балка" - одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. "Євраз-Суха Балка" спеціалізується на видобутку і виробництві товарної залізної руди. Входить в групу Evraz (РФ).

Компанія Palmrose B. V. (Нідерланди), що є 100% "дочкою" групи Evraz (РФ), володіє 99,2521% акцій рудника ПрАТ "Євраз-Суха Балка". Evraz plc - велика вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія, включає підприємства в Росії, США, Італії, ПАР і Україну.

Найбільші бенефіціари групи - Роман Абрамович, Олександр Абрамов і Олександр Фролов.

Нагадаємо, що 18 травня відбулося засідання наглядової ради російського ВЕБу, де, зокрема, обговорювався продаж українського Промінвестбанку.