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Ярославський придбав найбільше підприємство з видобутку залізної руди

Сума угоди склала 110 млн доларів
Компанія BERKLEMOND INVESTMENTS LTD, що входить до групи DCH Олександра Ярославського, придбала підприємство EVRAZ Sukha Balka, яке спеціалізується на видобутку залізної руди.
Ярославський придбав найбільше підприємство з видобутку залізної руди Олександр Ярославський. Фото: comments.ua

У структуру комбінату входять дві шахти - "Ювілейна" і шахта ім. Фрунзе. У минулому році компанією було реалізовано понад 2,5 млн тонн аглоруди, йдеться в прес-релізі підприємства.

Сума угоди склала 110 млн доларів, що можна порівняти з рівнем оборотного капіталу і боргу залізорудної підприємства.

Варто відзначити, що на початку травня, в Кривому Розі шахтарі рудника ПрАТ "Євраз-Суха Балка" страйкували, вимагаючи підвищення зарплати.

Зокрема, адміністрація "Євраз Суха Балка" пообіцяла протестуючим з 1 травня підвищити зарплати на 12%, проте гірники погоджуються на не менше 20% і подальше поетапне підвищення на 30% до серпня. У підсумку гірники домоглися підвищення на 20% з 1 червня.

Рудник "Євраз Суха Балка" - одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні. Спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. "Євраз-Суха Балка" спеціалізується на видобутку і виробництві товарної залізної руди. Входить в групу Evraz (РФ).

Компанія Palmrose B. V. (Нідерланди), що є 100% "дочкою" групи Evraz (РФ), володіє 99,2521% акцій рудника ПрАТ "Євраз-Суха Балка". Evraz plc - велика вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія, включає підприємства в Росії, США, Італії, ПАР і Україну.

Найбільші бенефіціари групи - Роман Абрамович, Олександр Абрамов і Олександр Фролов.

Нагадаємо, що 18 травня відбулося засідання наглядової ради російського ВЕБу, де, зокрема, обговорювався продаж українського Промінвестбанку.

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27 05 2017 14:16
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