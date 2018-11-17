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Яценюк: Медведчук – це не агентура. Це безпосередньо представник Путіна в Україні

"Тобто представник агресора. Політична концентрація біля нього – це концентрація антиукраїнських сил"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що Віктор Медведчук - безпосередньо представник Путіна в Україні.
Яценюк: Медведчук – це не агентура. Це безпосередньо представник Путіна в Україні Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк наголосив, що наступні парламентські вибори, "можливо, навіть більш важливі, ніж президентські".

"Невідомо, хто буде президентом. В Америці ніхто не знав, що Трамп буде президентом. Бачите, як повернулося. І мало хто сподівався, що буде брекзіт. І я ще десятки можу таких прикладів навести. Тому подивимося, за кого проголосує український народ", - сказав він в інтерв’ю Радіо НВ.

Водночас , наголосив лідер "Народного фронту",  в жодному разі не можна допустити реваншу проросійських сил: "Це моя політична позиція". "Де вони можуть вчинити реванш? Спробують на президентських і точно будуть пробувати робити на парламентських виборах", - підкреслив він.

Зокрема Арсеній Яценюк згадав Віктора Медведчука: "Він себе дуже добре почуває в Україні, є безпосередньо не просто агентурою Росії. Це не рука, це не агентура. Це представник Путіна в Україні. Тобто, це представник агресора в Україні. І політична концентрація біля нього – це концентрація антиукраїнських сил".

"Хто буде наступний прем'єр-міністр, який буде склад Кабінету Міністрів і яка буде правляча коаліція – буде не менш визначальним, ніж те, хто виграє президентські вибори в 2019 році", - наголосив Арсеній Яценюк.

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