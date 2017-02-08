Яценюк привітав схвалення Трампом нових санкцій проти Росії і закликав Європу об'єднатись проти Путіна
"Вітаю тверде і сміливе рішення Президента Трампа схвалити нове законодавство Конгресу США про всебічні санкції проти Росії", - наголосив у своєму дописі у Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
"Це - рішучий крок вперед, щоб притягти Росію до відповідальності та стримувати агресію Кремля проти України, сусідніх держав та вільного світу", - підкреслив він.
"Ми закликаємо Європейський Союз та інших партнерів об'єднатися проти загрози, яку становить Путін, його авторитаризм та військова агресія", - підкреслив лідер "Народного фронту".
"Забуття не буде. Не можна дати жодного шансу, щоб "просто перегорнути сторінку". Треба відновити повагу до міжнародного права. Агресор повинен бути покараний. Маємо бути сильними, щоб захистити нашу свободу, цінності та майбутнє", - написав Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.
Раніше, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".
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