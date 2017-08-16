ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк став співвласником телеканалу Espreso.TV.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яценюк став співвласником телеканалу Espreso.TV
У складі засновників-кінцевих бенефіціарів також зазначена дружина глави МВС України Арсенія Авакова Інна Авакова
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на конференції Центру європейської політики в Брюсселі. Фото: Андрій Кравченко / прес-служба Кабміну / DYVYS
Така інформація міститься в Держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Яценюк значиться у складі засновників-кінцевих бенефіціарів компанії "Астра Фінанс", яка є власницею ТОВ "Голдбері", що, у свою чергу, виступає власником зазначеного телеканалу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Крім того, у списку кінцевих бенефіціарів "Астра Фінанс" - дружина глави МВС України Арсенія Авакова Інна Авакова і дружина народного депутата Миколи Княжицького (фракція "Народний фронт") Лариса Княжицька.
Телеканал Espreso.TV створено восени 2013 року. Його засновниками виступили Л.Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.
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