У складі засновників-кінцевих бенефіціарів також зазначена дружина глави МВС України Арсенія Авакова Інна Авакова

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк став співвласником телеканалу Espreso.TV.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на конференції Центру європейської політики в Брюсселі. Фото: Андрій Кравченко / прес-служба Кабміну / DYVYS

Така інформація міститься в Держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Яценюк значиться у складі засновників-кінцевих бенефіціарів компанії "Астра Фінанс", яка є власницею ТОВ "Голдбері", що, у свою чергу, виступає власником зазначеного телеканалу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, у списку кінцевих бенефіціарів "Астра Фінанс" - дружина глави МВС України Арсенія Авакова Інна Авакова і дружина народного депутата Миколи Княжицького (фракція "Народний фронт") Лариса Княжицька.

Телеканал Espreso.TV створено восени 2013 року. Його засновниками виступили Л.Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.