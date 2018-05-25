ЄБРР готовий взяти участь у приватизації Ощадбанку вже цього року.

"ЄБРР вірить в цю країну і сьогодні я можу сказати, що настав час для того, щоб ЄБРР придбав долю Ощадбанку. Це стало б серйозним каталізатором (економічного розвитку— ред.)", - зазначив Президент ЄБРР Сума Чакрабарті на засіданні Національної інвестиційної ради.

Він також зазначив, що ЄБРР готовий і надалі співпрацювати з Україною та надавати кредити як приватним підприємствам, так і муніципальному сектору.

Також на засіданні Інвестиційної ради Порошенко повідомив, що Верховна рада може ухвалити закон про створення Антикорупційного суду останнього тижня травня 2018 року.

Нагадаємо, що Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів.