ЄС готує нові санкції за "вибори" на сході України
Про це заявила верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні після консультацій з міністрами закордонних справ країн ЄС, пише DW.
За її словами, "цілеспрямовані заходи" мають бути прийняті в найближчі дні або тижні.
За даними з дипломатичних джерел, вони можуть включати в себе, наприклад, заборону на в'їзд в ЄС або арешт майна осіб, на яких лежить політична відповідальність, передає агентство dpa.
Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.
Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.
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