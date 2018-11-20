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ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС готує нові санкції за "вибори" на сході України

Заходи мають бути прийняті в найближчі дні або тижні
Євросоюз має намір ввести санкції проти тих, на кому лежить політична відповідальність за проведення в ОРДЛО так званих виборів.
ЄС готує нові санкції за "вибори" на сході України Фото: gettyimages.com

Про це заявила верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні після консультацій з міністрами закордонних справ країн ЄС, пише DW.

За її словами, "цілеспрямовані заходи" мають бути прийняті в найближчі дні або тижні.

За даними з дипломатичних джерел, вони можуть включати в себе, наприклад, заборону на в'їзд в ЄС або арешт майна осіб, на яких лежить політична відповідальність, передає агентство dpa.

Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.

Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.

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20 11 2018 08:59
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