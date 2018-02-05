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ЄС має засвоїти уроки російської агресії в Україні, - Пєкло

Пєкло привіз до законодавчої установи ЄС родичів українських полонених і політв’язнів, а також українців, які побували в заручниках у бойовиків
Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що почути голоси українців, які пережили ув’язнення, колишніх заручників і політв’язнів повинні і в Брюсселі, і в інших західних столицях, бо без цього Європа не може почуватися безпечною.
ЄС має засвоїти уроки російської агресії в Україні, - Пєкло Фото: qha.com.ua

"Ми сподіваємося, що ці голоси отримають підтримку, що Євросоюз почує їх. Це необхідно для ЄС, адже без їхнього звільнення не може бути безпечної Європи", – заявив Пєкло під час конфереції в Європейському парламенті "Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур і вбивств", пише "Радіо Свобода".

Пєкло привіз до законодавчої установи ЄС родичів українських полонених і політв’язнів, а також українців, які побували в заручниках у бойовиків, щоб поділитися з євродепутатами своїми свідченнями. На заході за участі предстоятеля УПЦ КП Філарета пролунали вісім свідчень колишніх політв’язнів і родичів полонених.

Як заявив польський посол, ЄС повинен "підтримувати Україну і засвоїти для себе уроки російської агресії".

Нагадаємо, що посол Польщі в Україні Ян Пєкло переконаний, що Російська Федерація хоче посварити його країну з Україною.

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