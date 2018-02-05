ЄС має засвоїти уроки російської агресії в Україні, - Пєкло

Пєкло привіз до законодавчої установи ЄС родичів українських полонених і політв’язнів, а також українців, які побували в заручниках у бойовиків

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що почути голоси українців, які пережили ув’язнення, колишніх заручників і політв’язнів повинні і в Брюсселі, і в інших західних столицях, бо без цього Європа не може почуватися безпечною.

"Ми сподіваємося, що ці голоси отримають підтримку, що Євросоюз почує їх. Це необхідно для ЄС, адже без їхнього звільнення не може бути безпечної Європи", – заявив Пєкло під час конфереції в Європейському парламенті "Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур і вбивств", пише "Радіо Свобода".

Пєкло привіз до законодавчої установи ЄС родичів українських полонених і політв’язнів, а також українців, які побували в заручниках у бойовиків, щоб поділитися з євродепутатами своїми свідченнями. На заході за участі предстоятеля УПЦ КП Філарета пролунали вісім свідчень колишніх політв’язнів і родичів полонених.

Як заявив польський посол, ЄС повинен "підтримувати Україну і засвоїти для себе уроки російської агресії".

Нагадаємо, що посол Польщі в Україні Ян Пєкло переконаний, що Російська Федерація хоче посварити його країну з Україною.