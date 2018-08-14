ЄС надав Україні 15,5 млн євро на реформу державного управління
На основі результатів, досягнутих Україною у реформуванні державного управління у 2017 році, ЄС вирішив збільшити допомогу Україні у цій важливій сфері державної політики.
"15,5 мільйонів євро із загальної суми у розмірі 90 мільйонів, які становлять зобов’язання ЄС щодо підтримки цієї реформи, було погоджено для переказу до державного бюджету України на 2018 рік. Це вже друга виплата після першого траншу в розмірі 10 мільйонів євро, який був наданий у травні 2017 року", - повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.
Нагадаємо, що Україна зобов’язалася здійснити комплексну реформу державного управління. У 2016 році набув чинності новий закон “Про державну службу” та було схвалено Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки.
З метою впровадження цієї ключової реформи ЄС схвалив спеціальну програму допомоги у розмірі 104 мільйони євро, яка передбачає 90 мільйонів євро на бюджетну підтримку та 14 мільйонів євро на технічну допомогу, яка використовується для надання консультативних послуг державним органам, залученим до впровадження РДУ.
За результатами аналізу Звіту про здійснення Україною РДУ в 2017 році ЄС вирішив надати 15,5 мільйонів євро бюджетної підтримки.
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