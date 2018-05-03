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ЄС офіційно зняв санкції з Олени Лукаш і Сергія Клюєва

ЄС продовжить санкції проти Януковича і 12 його соратників – але крім Лукаш і Клюєва
Рада Європейського Союзу у понеділок продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників, водночас обмеження проти двох осіб не продовжені.
ЄС офіційно зняв санкції з Олени Лукаш і Сергія Клюєва Фото: з вільних джерел

Рада ЄС продовжила до 6 березня 2019 року дію замороження активів проти 13 осіб, "які вважаються відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України", - повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Окремо наголошено, що обмежувальні заходи щодо двох осіб не були розширені.

Виключення із санкційного списку ЄС колишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва не вплине на хід розслідування щодо них.

 
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05 03 2018 11:58
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