ЄС оприлюднив рішення по Україні: початок безвізових поїздок - 11 червня
Зміни до переліку країн, громадяни яких мають право безвізового в’їзду до ЄС на період до 90 днів, опубліковані в окремому випуску Офіційного журналу – попри те, що в понеділок це видання за графіком не мало виходити.
Відповідно до нього, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації, - повідомляє "Європейська правда".
Це означає, що в ніч на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримають право на безвізовий в’їзд до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу.
Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
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