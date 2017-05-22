ЄС оприлюднив рішення по Україні: початок безвізових поїздок - 11 червня

Безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації рішення

Офіційний журнал Європейського союзу в понеділок 22 травня оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.

Зміни до переліку країн, громадяни яких мають право безвізового в’їзду до ЄС на період до 90 днів, опубліковані в окремому випуску Офіційного журналу – попри те, що в понеділок це видання за графіком не мало виходити.

Відповідно до нього, безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації, - повідомляє "Європейська правда".

Це означає, що в ніч на 11 червня громадяни України з біометричними паспортами отримають право на безвізовий в’їзд до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу.

Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.