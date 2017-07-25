ЄС опублікував інформацію, що угода про асоціацію з Україною набула чинності
Про це повідомляє прес-служба Європейського Союзу.
"Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, підписана в Брюсселі 21 березня 2014 року і 27 червня 2014 року, набуває чинності з 1 вересня 2017 року", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, міністерстві юстиції Нідерландів підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Нагадаємо, що 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.
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