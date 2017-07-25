ЄС опублікував інформацію, що угода про асоціацію з Україною набула чинності

Офіційний журнал ЄС опублікував інформацію про набуття чинності угоди про асоціацію Україна-ЄС з 1 вересня цього року

Про це повідомляє прес-служба Європейського Союзу.

"Угода про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, підписана в Брюсселі 21 березня 2014 року і 27 червня 2014 року, набуває чинності з 1 вересня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, міністерстві юстиції Нідерландів підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.