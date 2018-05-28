ЄС підписав з Україною угоду про співробітництво в космічній сфері

Співпраця відбуватиметься в галузі доступу до даних і використання супутників "Sentinel" програми "Copernicus"

Державне космічне агентство України та Європейська Комісія підписали Угоду про співробітництво.

Як повідомляють у Державному космічному агентстві, співпраця відбуватиметься в галузі доступу до даних і використання супутників "Sentinel" програми "Copernicus".

Угоду підписали 25 травня в рамках візиту делегації Державного космічного агентства України на чолі з Головою Павлом Дегтяренком до міста Брюссель (Королівство Бельгія).

"Укладання Угоди сприятиме налагодженню тісного співробітництва між Україною та ЄС у сфері ДЗЗ та забезпечить реалізацію положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", – зазначають у Державному космічному агентстві.

У межах такого формату співпраці Державне космічне агентство України має намір надавати програмі Copernicus повний, вільний та відкритий доступ до даних зі своїх супутників, які спостерігають за Землею.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальші кроки співробітництва в рамках реалізації Угоди, домовилися про проведення в Києві Інформаційного дня програми "Copernicus" для потенційних споживачів стосовно можливостей використання даних супутників "Sentinel".