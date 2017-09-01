ЄС побоюється втручання Росії у вибори в Німеччині та Франції, - ЗМІ

У Євросоюзі стурбовані можливістю Росії втрутитися у вибори канцлера Німеччини і президента Франції у 2017 році.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми словами, чинного канцлера ФРН Ангелу Меркель турбують можливість кібератак і "російська кампанія з дезінформації". Такі ж побоювання, за даними джерел FT, є і у Франції.

Співрозмовники видання також наголошують, що в питаннях кібербезпеки Росія - "головне джерело занепокоєння" для Євросоюзу. Як повідомив FT Комісар із Союзу безпеки ЄС Джуліан Кінг, характер кіберзагроз для Євросоюзу має перманентний характер, а вони самі стають агресивними і дедалі більше небезпечними і потенційно руйнівними".

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".

Відзначимо, що американський сенатор Маккейн вже заявляв, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".