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ЄС продовжив санкції в Криму ще на рік

Ця заборона включає торгівлю з Кримом (імпорт та експорт товарів до окупованого півострова), здійснення інвестицій у кримські підприємства та заборону на туристичні послуги в Криму
Євросоюз продовжив на подальший рік обмежувальні заходи у відповідь на окупацію Росією українського Криму.
ЄС продовжив санкції в Криму ще на рік Фото:shutterstock.com

"Міністри ЄС продовжили заборону на інвестиції до Криму ще на один рік", - повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"Ці заходи застосовуються до громадян ЄС та компаній, заснованих в ЄС. Їхня дія обмежена територією Криму та міста Севастополя", - повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Нагадаємо, у травні 2018 року Рада ЄС запровадила санкції проти п'яти організаторів виборів в окупованому Криму. Обмежувальні заходи (заборона на поїздки і заморожування активів) стосуються "заступника голови виборчкому" Криму Інни Гузєєвої, "секретаря" Наталії Безрученко, "голови виборчкому" Севастополя Олександра Пєтухова, "заступника голови" Мирослава Погорєлова та секретаря Анастасії Капранової.

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18 06 2018 12:27
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