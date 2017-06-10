ЄС ввів антидемпінгові мита на сталь гарячого прокату для чотирьох країн

Щодо України, зокрема, для такого виробника сталі, як "Метінвест", було введене мито у розмірі 19,4%.

Євросоюз запровадив антидемпінгові мита на імпорт сталі гарячого прокату з України, Росії, Бразилії та Ірану.

Рішення про це опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

У ЄС діють понад 40 різних антидемпінгових заходів, спрямованих на захист європейських виробників сталі, які застосовуються в основному до Китаю. У червні мита на імпорт сталі з Китаю були підвищені до 35,9%.

Нагадаємо, Єврокомісія розпочала розслідування щодо сталі гарячого прокату з Бразилії, Ірану, Росії, України, а також Сербії у липні минулого року у відповідь на скаргу європейської асоціації сталі Eurofer.

В ході розслідування з’ясувалося, що частка сталі гарячого прокату з усіх країн, крім Сербії, на ринку ЄС зросла до 12,6% всередині 2016 року з 7,5% у 2013 році. Ціни ж на сталь знизилися на чверть.

Відтак, ЄК вирішила припинити розслідування стосовно Сербії і запровадити мита для інших виробників.

Щодо України, зокрема, для такого виробника сталі, як "Метінвест", було введене мито у розмірі 19,4%. Фіксована сума мита на продукцію "Метінвесту" відтепер складає 60,5 євро за тонну.