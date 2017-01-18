ЄС закликає Раду ухвалити децентралізаційні закони без зволікань

Представництво Євросоюзу в Україні закликало Верховну Раду затвердити на засіданні в четвер, 19 січня, три законопроекти про децентралізацію (№4772, №5520, №2489).

"Ці закони є необхідними для доповнення і поліпшення чинного законодавства. Вони також служать передумовою успішного продовження реформи децентралізації, яка, своєю чергою, є важливою для подальшого соціального та економічного розвитку України", - сказано в повідомленні посольства ЄС.

Відзначають, що ухвалення цих законів стане додатковим стимулом для іноземних донорів, серед яких і ЄС, підтримувати реформу децентралізації, надавати необхідні кошти і ділитися досвідом.

Представництво ЄС в Україні закликає депутатів затвердити ці законопроекти без правок, "оскільки зволікання може загальмувати процес здійснення реформ".

Законопроект №2489 про службу в органах місцевого самоврядування прийнято в першому читанні. Він покликаний забезпечити рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування (ОМС), підвищити престижність служби в ОМС, мотивацію місцевих службовців до розвитку громад і власного розвитку.

Законопроект №4772 щодо добровільного приєднання територіальних громад також пройшов перше читання. Головною метою цього документа є врегулювання порядку добровільного приєднання до вже сформованих об'єднаних територіальних громад.

Законопроект №4772 перше читання не пройшов. Він регулює особливості добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. Очікується, що з його прийняттям Центральна виборча комісія призначить перші місцеві виборів у низці таких об'єднаних громад, які чекають на це вже більш ніж рік.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що децентралізація залишиться пріоритетом у діяльність його уряду.