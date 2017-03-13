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Євробачення-2017: СБУ перевірить співачку від Росії Самойлову

Перевірка може тривати більше місяця
Служба безпеки України перевірить достовірність інформації щодо можливих візитів російської співачки Юлії Самойлової в окупований Росією Крим.
Євробачення-2017: СБУ перевірить співачку від Росії Самойлову Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

За словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, СБУ перевірить інформацію щодо можливого порушення українського законодавства російською співачкою Самойловою і лише після цього дасть офіційну відповідь, яка не буде політично заангажованою, інформує "Еспресо".

Гітлянська відзначила, що для перевірки інформації щодо Самойлової достатньо ажіотажу, який викликала новина про те, що вона буде представником Росії на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, що на Євробаченні-2017 у Києві Росію представить 27-річна Юлія Самойлова, яка з дитинства має першу групу інвалідності після невдалого щеплення від поліомієліту і пересувається на інвалідному візку.

Відзначимо, що співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві, виступала в Криму після його анексії.

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13 03 2017 11:03
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