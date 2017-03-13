Євробачення-2017: СБУ перевірить співачку від Росії Самойлову
За словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, СБУ перевірить інформацію щодо можливого порушення українського законодавства російською співачкою Самойловою і лише після цього дасть офіційну відповідь, яка не буде політично заангажованою, інформує "Еспресо".
Гітлянська відзначила, що для перевірки інформації щодо Самойлової достатньо ажіотажу, який викликала новина про те, що вона буде представником Росії на пісенному конкурсі.
Нагадаємо, що на Євробаченні-2017 у Києві Росію представить 27-річна Юлія Самойлова, яка з дитинства має першу групу інвалідності після невдалого щеплення від поліомієліту і пересувається на інвалідному візку.
Відзначимо, що співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві, виступала в Криму після його анексії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків