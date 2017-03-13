Представниця Росії на Євробаченні виступала в анексованому Криму
Обрання цієї жінки представником Росії на конкурсі є провокацією з далекосяжними наслідками.
"27 червня 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою ... Взагалі-то таких артистів СБУ в Україну не пускає", - написав керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.
Журналісти Еспресо.TV перевірили цю інформацію і з'ясували, що в афіші на її офіційному сайті дійсно зазначено, що дівчина брала участь у Гала-концерті фестивалю "Мир спорта и добра", який відбувався у кримському місті Керч. При цьому ця подія сталася ще 27 червня 2015 року, коли Росія вже анексувала Крим.
Навіть в офіційній спільноті самої співачки були знайдені фото з концерту на півострові після його окупації.
Нагадаємо, Росію на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2017" в Києві представить співачка Юлія Самойлова з композицією Flame Is Burning.
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