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Представниця Росії на Євробаченні виступала в анексованому Криму

Це робить її персоною нон грата в Україні
Співачка Юлія Самойлова, яка представлятиме Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві, виступала в Криму після його анексії.
Представниця Росії на Євробаченні виступала в анексованому Криму Фото: youtube.com

Обрання цієї жінки представником Росії на конкурсі є провокацією з далекосяжними наслідками.

"27 червня 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою ... Взагалі-то таких артистів СБУ в Україну не пускає", - написав керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook

Журналісти Еспресо.TV  перевірили цю інформацію і з'ясували, що в афіші на її офіційному сайті дійсно зазначено, що дівчина брала участь у Гала-концерті фестивалю "Мир спорта и добра", який відбувався у кримському місті Керч. При цьому ця подія сталася ще 27 червня 2015 року, коли Росія вже анексувала Крим.

Навіть в офіційній спільноті самої співачки були знайдені фото з концерту на півострові після його окупації.

Нагадаємо, Росію на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2017" в Києві представить співачка Юлія Самойлова з композицією Flame Is Burning.

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13 03 2017 08:58
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