Росію на "Євробаченні-2017" представить Юлія Самойлова

Росія все ж візьме участь у Євробаченні

Росію на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2017" в Києві представить співачка Юлія Самойлова з композицією Flame Is Burning.

Про це повідомляє російський Перший Канал, який займався відбором виконавців.

Юлія Самойлова з дитинства пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності через спадкову хворобу.

Раніше в Росії звучали різні прізвища виконавців, які могли б поїхати представити Росію на "Євробаченні" в Україні. Так, серед потенційних учасників конкурсу називалися Йосип Кобзон, Сергій Шнуров (група "Ленінград"), Юрій Лоза, хор ім. Александрова.

Нагадаємо, 25 лютого судді разом з українськими глядачами обрали виконавця, який у травні представить Україну на конкурсі "Євробачення-2017".

Загалом в українському фіналі за перемогу змагалися шість учасників: Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

Як відомо, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.