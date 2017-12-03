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Росію на "Євробаченні-2017" представить Юлія Самойлова

Росія все ж візьме участь у Євробаченні
Росію на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2017" в Києві представить співачка Юлія Самойлова з композицією Flame Is Burning.
Росію на "Євробаченні-2017" представить Юлія Самойлова Фото: youtube.com

Про це повідомляє російський Перший Канал, який займався відбором виконавців.

Юлія Самойлова з дитинства пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності через спадкову хворобу.

Раніше в Росії звучали різні прізвища виконавців, які могли б поїхати представити Росію на "Євробаченні" в Україні. Так, серед потенційних учасників конкурсу називалися Йосип Кобзон, Сергій Шнуров (група "Ленінград"), Юрій Лоза, хор ім. Александрова.

Нагадаємо, 25 лютого судді разом з українськими глядачами обрали виконавця, який у травні представить Україну на конкурсі "Євробачення-2017".

Загалом в українському фіналі за перемогу змагалися шість учасників: Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

Як відомо, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення Євробачення-2017, заявила про вихід із проекту.

Відтак, до нової команди, що займається Євробаченням-2017, увійшли комерційний директор Лариса Коваль, івент-менеджер Кирило Воронін та директор з питань безпеки Олег Западнюк.
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12 03 2017 23:30
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